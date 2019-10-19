Başkan Erdoğan'a ‘Reis’ diye seslenerek sarılınca... Gülümseten diyalog

3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’deki programına gitmek için salondan çıktığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı esnasında Komor Adaları’nın bir parçası olan Mayotte’den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine’ye Erdoğan’ın, “Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum’’ diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri’deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geçti.