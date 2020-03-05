DHA 05 Mart 2020 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

Özkoç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi alçakça cümleler sarf etmişti.

MECLİS'TE GERGİNLİK

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden olmuş, TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girmişti.