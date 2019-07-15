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Başkan Erdoğan, milleti 15 Temmuz buluşmasına davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizi, 3 yıl önceki çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmaya davet etti.
 
Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
 
Vatandaşlar akın ediyor
 
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 akşamı milli iradeye karşı yaptığı kalkışmanın üzerinden tam 3 yıl geçti. Milletin hainlere karşı yurdun dört bir yanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara dökülüp destansı direnişi hafızalardaki yerini dün gibi koruyor. Milletin kendisini tankların, silahların önüne siper ettiği o karanlık gecenin şafakla birlikte aydınlığa kavuştuğu saatlerde yaşanan kahramanlık destanlarını anmak için bugün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yaklaşık bin 500 etkinlik gerçekleştiriliyor.
 
ATATÜRK HAVALİMANINDA BÜYÜK BULUŞMA
 
İstanbul’daki etkinliklerde Başkan Erdoğan ilk olarak darbe girişimi gecesi geldiği ve direnişi yönettiği Atatürk Havalimanı’nda şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla saat 20.00'de buluşacak. Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yapacak. 
 
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
 
Vatandaşlar, 15.00 sıralarında havalimanı ve çevresinde toplanmaya başladı. 16.00 itibari ile alana girişler başladı. Vatandaşlar 2 ayrı arama noktasından tek tek aranarak etkinlik alanına alınıyor. Yerli ve yabancı basın mensupları da buluşmaya büyük ilgi gösteriyor.

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

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