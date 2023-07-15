Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Yine tek yürek, tek bileğiz

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"15 Temmuz'un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum."
15 Temmuz'un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023
Bu tarihî günde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. ���� pic.twitter.com/HK25r3kPHL