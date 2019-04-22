Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, "23 Nisan 1920, bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir."