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  • Başkan Erdoğan'dan 5 şehidimiz için taziye mesajı: ''Büyük bir üzüntüyle öğrendim''
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Başkan Erdoğan'dan 5 şehidimiz için taziye mesajı: ''Büyük bir üzüntüyle öğrendim''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 5 şehidimiz için taziye mesajı: ''Büyük bir üzüntüyle öğrendim''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

  • Başkan Erdoğan
  • Pençe-Kilit Harekatı
  • şehit askerler

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