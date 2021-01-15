15 Ocak 2021 Cuma 14:02 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şu ana kadar herhangi bir yan etki olmadı. 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağım. Evelallah sapasağlamım.

Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Biden ne der bilemeyiz, bir yerlerden izin almayız.

Çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Bu tabii bizim uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız