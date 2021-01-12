12 Ocak 2021 Salı 14:25 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 14:57

Başkan Erdoğan, AB büyükelçileri ile toplantıda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza gönüllülük esasına bağlı olarak uygulamaya başlayacağız.

Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim

Hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır. Türkiye adaletten yanadır.

Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz. Doğu Akdeniz konferansı bu amaca hizmet edecektir.

Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. İstikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

Özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terörle mücadelede Avrupa'dan beklediğimiz desteği göremedik.

Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik

Millet olarak geleceğimizi Avrupa ile tasavvur ediyoruz.

Türkiye tarihini Avrupasız okumak nasıl mümkün değilse, Avrupa tarihini de Türkiyesiz anlamak mümkün değildir.

Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor.

Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır.

Son dönemde AB'nin Kıbrıs Türk tarafıyla hiçbir teması olmamıştır. AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir.

İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor.

Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik. Türkiye, AB ailesinde hakettiği yeri almalı.

(AB ile) Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız.

(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı.

PKK/YPG ile mücadelemiz sürerken batılı dostlarımız onları kendi ülkelerinde barındırıyor. Kusura bakmayın açık ve net konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler.

Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir.

Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır.

İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor.

Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?

Libya'da darbeci Hafter'e karşı Berlin Konferansı yaptık ama sonuçlara uyulmadı.

Karabağ'da 30 yıllık bir gecikme olsa da adaletin sağlanmasına destek verdik.