Başkan Erdoğan'dan Afrika vurgusu: İlişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya ardına kadar açıktır.

Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir önyargı taşımadan, kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde tecrübelerimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz.

20 yılda el ele, omuz omuza hepsinden öte gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin, müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz.

En kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna kadar Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum.

"23 YILDA BÜYÜK MESAFELER ALDIK"

G20 üyesi olarak, cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre, 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, 2024 yılında 1.5 trilyon dolar sınırına getirdik.

Kişi başına düşen milli gelirimiz 3608 dolar iken, 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı.

2025 yılı 2. çeyreğinde kişi başı milli gelir, 17 bin dolara yaklaştı.

Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar.

304 bin konutu afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bu çarpıcı rakamları ve oranları daha da çoğaltabiliriz. Sadece 23 yılda başardıklarımız inşallah, gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır.

Türkiye, milli gelire öre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor; nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için uğraşıyoruz. Hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz.

"Hızlı yol almak istiyorsan, yalnız git. Uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü." İşte hikmet dolu bu sözün ışığında Afrika ile ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine inşa ettik.

"GİTTİĞİMİZ HER YERE HUZURU VE BARIŞI GÖTÜRDÜK"

Biz tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asılardır gittiğimiz her yere barışı, huzuru, istikrarı götürdük. Kıtayla münasebetlerimizi, bu tertemiz sicilimiz sayesinde güçlendirdik.

Bugün Türk yükleniciler, Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda.

Bu yatırımlar neticesinde 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor.

Kıtanın geneliyle 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz, 2024 yıl sonu itibariyle 40 milyar dolar bandına çıktı.

"ULUSLARARASI KURUMLAR SUDAN'DAKİ TRAJEDİYİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Afrika'ya geçmişte "beyaz adamın yükü" gözüyle bakanlar bugün de benzer bir yaklaşım içindedir. Batı dünyası, ne yazık ki Afrika kıtasındaki çatışmaları kıtanın kaderi olarak görüyor. Bunun için çıkarı olmayınca sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan kaçınıyor.

Biz her çatışma bölgesine olduğu üzere, kardeş Sudan'a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kolonyalizm, post modern yöntemlerle varlığını bir şekilde devam ettirmiştir.

Afrika birliğinin barış çabalarına en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik arabuluculuk rolümüz bu çabaların bir örneğidir.

İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var.