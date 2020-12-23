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  • Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk mesajı: Dostluğun yeni nişanesi olacak
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Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk mesajı: Dostluğun yeni nişanesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 konutun temel atma törenine video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, 'Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir.' dedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 konutun temel atma törenine video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, "Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"42 milyon Euro'ya mâl olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir."

"Konutların Arnavut kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...

ARNAVUTLUK'TA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmıştı. 

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