Başkan Erdoğan'dan asker selamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği asker selamı ile selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği asker selamı ile selamladı.
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