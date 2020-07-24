İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,847
  • EURO
    7,9711
  • ALTIN
    418.241
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan talimat verdi! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak
Güncel

Başkan Erdoğan talimat verdi! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 20:47 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:58
ABONE OL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.