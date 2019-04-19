Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'Berat Gecesi' mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.