Başkan Erdoğan'dan 'bir olmaktan başka çare yok' mesajı: Tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız.

* Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. İsrail'in katliamlarında 50 bin kardeşimiz şehit düştü.

* 360 metrekarelik daracık bir alana hapsettikleri 2 milyon insanı susuz, ilaçsız, gıdasız bırakıp, sonra da ölümlerini sadece seyrettiler.

* Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve İşgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı, katliam ve cinayet gördük.

* Siyonist lobinin ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. İsrail karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptık.

* Bir insan bunu nasıl yapabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. Henüz 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı.

* Her türlü imkânsızlığa, yokluğa ve yalnız bırakılmaya rağmen hayatları pahasına topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

* Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

* İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor.

* İsrail, kısa süre önce ajansın (BM Filistinlilere Yardım Ajansı) yasaklanması konusunda haddini aşan bir karar aldı. Üye ülkelerimizin İsrail'in artan baskıları karşısında ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz.

* Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız.

* İSEDAK KOBİ programıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.

* Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır. Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp, birlik olmaktan başka hiçbir kurtuluş yolumuz yoktur.