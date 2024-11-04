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  • Başkan Erdoğan'dan 'bir olmaktan başka çare yok' mesajı: Tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırmalıyız
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Başkan Erdoğan'dan 'bir olmaktan başka çare yok' mesajı: Tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırmalıyız

40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır. Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp, birlik olmaktan başka hiçbir kurtuluş yolumuz yoktur.' dedi.

4 Kasım 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 'bir olmaktan başka çare yok' mesajı: Tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırmalıyız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız.

* Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. İsrail'in katliamlarında 50 bin kardeşimiz şehit düştü.

* 360 metrekarelik daracık bir alana hapsettikleri 2 milyon insanı susuz, ilaçsız, gıdasız bırakıp, sonra da ölümlerini sadece seyrettiler.

* Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve İşgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı, katliam ve cinayet gördük.

* Siyonist lobinin ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. İsrail karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptık.

* Bir insan bunu nasıl yapabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. Henüz 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı.

* Her türlü imkânsızlığa, yokluğa ve yalnız bırakılmaya rağmen hayatları pahasına topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

* Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

* İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor.

* İsrail, kısa süre önce ajansın (BM Filistinlilere Yardım Ajansı) yasaklanması konusunda haddini aşan bir karar aldı. Üye ülkelerimizin İsrail'in artan baskıları karşısında ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz.

* Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız.

* İSEDAK KOBİ programıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.

* Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır. Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp, birlik olmaktan başka hiçbir kurtuluş yolumuz yoktur.

  • Erdoğan konuşma
  • ISEDAK toplantısı
  • Cumhurbaşkanı açılış programı

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