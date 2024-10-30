Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

* Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. 9. düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti.

* İnsanlık adına utan verici günler yaşıyoruz.

* İslam alemi bugün, geçmişte hiç olmadığı kadar adeta bir varlık-yokluk imtihanından geçiyor. İsrail'in on yıllardır işgal ettiği, bir yılı aşkın süredir de soykırım uyguladığı başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümü bugün yoklukla, zulümle boğuşuyor.

* Burada şunu açık açık söylemek isterim, Gazze soykırımı, dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir.

* İslam dünyası olarak, Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık.

* Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti, görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır.

* 50 bin masumun vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişiye bomba yağdırıldığı, insanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz.

* Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak caydırıcı bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir.

* (Gazze için) Birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı.

* (Gazze) Kaldıkları çadırlarda siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var.

* Bizim, Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var.

* Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız.

* Bu cendereden kurtulup felaha ve selamete ulaşmanın yegane yolu hiç şüphesiz Kur'an'a ve Sünnet'e bağlılıktan geçmektedir.

* Ecdadın asırlar boyunca yaptığı gibi, fikrimizi, zikrimizi, hayatımızı Kur'an ve Sünnetin ışığıyla nurlandırmak, tüm yaşamımızı ümmeti Muhammed'e yaraşır şekilde yeniden kurmak durumundayız.

* Zulme boyun eğmeyen, bu ümmetin vakar abidesi evlatlarına sözümüz var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış, yüzlerini Türkiye'ye dönmüş kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var.

* Kardeşlerimizi bu haydutluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakamayız. Başta yardımsever milletim olmak üzere, kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanları, mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum.