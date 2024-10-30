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Başkan Erdoğan'dan 'boşa çıkarmayız' mesajı: Mazlumların ve mağdurların Türkiye'den ümidi var

9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız' dedi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 'boşa çıkarmayız' mesajı: Mazlumların ve mağdurların Türkiye'den ümidi var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

* Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. 9. düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti.

* İnsanlık adına utan verici günler yaşıyoruz.

* İslam alemi bugün, geçmişte hiç olmadığı kadar adeta bir varlık-yokluk imtihanından geçiyor. İsrail'in on yıllardır işgal ettiği, bir yılı aşkın süredir de soykırım uyguladığı başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümü bugün yoklukla, zulümle boğuşuyor.

* Burada şunu açık açık söylemek isterim, Gazze soykırımı, dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir.

* İslam dünyası olarak, Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık.

* Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti, görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır.

* 50 bin masumun vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişiye bomba yağdırıldığı, insanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz.

* Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak caydırıcı bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir.

* (Gazze için) Birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı.

* (Gazze) Kaldıkları çadırlarda siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var.

* Bizim, Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var.

* Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız.

* Bu cendereden kurtulup felaha ve selamete ulaşmanın yegane yolu hiç şüphesiz Kur'an'a ve Sünnet'e bağlılıktan geçmektedir.

* Ecdadın asırlar boyunca yaptığı gibi, fikrimizi, zikrimizi, hayatımızı Kur'an ve Sünnetin ışığıyla nurlandırmak, tüm yaşamımızı ümmeti Muhammed'e yaraşır şekilde yeniden kurmak durumundayız.

* Zulme boyun eğmeyen, bu ümmetin vakar abidesi evlatlarına sözümüz var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış, yüzlerini Türkiye'ye dönmüş kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var.

* Kardeşlerimizi bu haydutluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakamayız. Başta yardımsever milletim olmak üzere, kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanları, mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum.

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