Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi: Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

" Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan Şehit Aybüke öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması, içimize sinmeyen, hakkaniyetli olmayan bir durumdu. Bakanlarımıza gerekli düzenleme talimatını verdim. Çiftçi ve esnafa hayırlı uğurlu olsun. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun eğitim öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde 'aslan' payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Benim öğrencilik yılımda bizim sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Hele hele Anadolu'da bu rakam 100'lere ulaşıyordu. Şimdi biz bunu 30-25, bazı yerlerde 15'e düşürdük çünkü kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Katsayı adaletsizliğini kaldırarak, meslek liselerinin önünü açarak, imam hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kılık kıyafetle ilgili yasaklara son vererek eğitimde çok kapsamlı bir demokratik dönüşüme imza attık. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biz hükümet olarak atamalarda önceliği eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır.

Gerçekçi olalım. Nereden, nereye. 2002 yılında Kasım ayı itibarıyla bir öğretmen ek ders hariç 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık üç katı maaş alıyor. Yani hem Türk Lirası hem de dolar olarak reel artış söz konusu.

"FAHİŞ FİYAT BALONUNU SÖNDÜRECEK TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri hayata geçiriyoruz. Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda da dengelenme başladı. Her ikisinin de piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum.

Daha 8 ay önce 50 bini aşkın canını toprağa vermiş millet olarak depremzede kardeşlerimiz, bizimle aynı standarta kavuşmadan hiçbirimiz kendimizi huzurlu hissedemeyiz. Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması hükümetimizin birinci önceliğidir."