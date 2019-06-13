Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Başkan Erdoğan, 'Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.' ifadesini kullandı.
- AA
Başkan Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Cemil Meriç'in vefatının 32. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Cemil Meriç'in fotoğrafı ve "Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak." ifadeleriyle Başkanı Erdoğan'ın "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesi yer aldı.
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