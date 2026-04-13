  • Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e sert cevap... ''Partisindeki skandallarla ilgilensin''
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e sert cevap... ''Partisindeki skandallarla ilgilensin''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan, CHP'yi yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve taciz skandallarıyla suçlayarak 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kurulması çağrısında bulundu ve ana muhalefet partisinin suç örgütlerinin güdümünden kurtulamadığını ifade etti.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir karşılık verdi. Erdoğan, CHP'yi yolsuzluk ve skandallarla mücadele etmeye davet ederken, partinin mevcut durumundan üzüntü duyduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E 'YOLSUZLUKLARDAN ARINMA BAŞKANLIĞI KURSUN' ÇAĞRISI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur.

ERDOĞAN: CHP SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GÜDÜMÜNDEN KURTULAMIYOR

Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

