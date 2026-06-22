Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili Ankaralılar. AK Parti Ankara İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, istikbalimizin teminatı, Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle, selamlıyorum

"Bu Sevdanın Adı Ankara" programında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Babalar gününün ertesinde sizleri bir araya getiren hasbihal etmemize, kucaklaşmamıza vesile olan Ankara İl Başkanlığımıza tıklayacağız. teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Ankara'mızın 25 ilçesindeki 1427 mahallesindeki vatandaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

"ANKARA'NIN KALBİ BUGÜN BU SALONDA ATIYOR"

Salonlara sığmayan şu coşkunuz. Şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürler imi iletiyorum. Görüyorum ki Ankara... Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada

Ankara'mızın her kademesinde bu davaya gönül veren, bu yürüyüşe eşlik eden emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime buradan... Şükranlarımı sunuyorum

"AĞUSTOS'TA BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, bu sene partimizin 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında mücadelemize yakışır bir program ile, büyük bir coşku ile kutlayacağız. Partimizi kurarken kimse bu kadar büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Her alanda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapacağına ihtimal vermiyordu. Savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. Milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği ile itham edilirdik.

ERDOĞAN'DAN ANKARA MESAJI

Türkiye'yi küresel siyasetin oyun kurucularından biri yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayallerimizi gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla ve sessiz devrimlerimizle, Türkiye'ye çağ atlattık.

Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsiyoruz. Ankara sıradan bir başkent değildir, şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara istiklal harbini yürüten milli direnişi zafere erdiren şehirdir.

"ANKARA'NIN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR ARTACAK"

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken bir Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Trump'ın da olduğu liderleri başkentimizde misafir edeceğiz. Türk devletleri zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak.

Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi. Millete sunacakları planları projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik. Dış politika gibi savunma gibi vesayete ve terör gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyoruz.

Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz.