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Güncel

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye özeleştiri tepkisi: Eski genel başkan ve Özel özeleştiri yapmadı

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Batılı ülkelerin sırtını döndüğü ve ölüme terk ettiği mazlumlara sadece insanlık adına, kardeşlik adına, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı, kimi aydınlar bunu idrak edemedi; kimi gazeteciler, kimi medya mensupları bunu bir türlü kavrayamadı. Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü, hapishane denilen ölüm kamplarında şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Ama bunlara rağmen ne CHP'nin eski genel başkanı ne de Sayın Özel, Suriye krizi ve sığınmacılar meselesinde bir öz eleştiri yapmıyor.' dedi.

14 Aralık 2024 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye özeleştiri tepkisi: Eski genel başkan ve Özel özeleştiri yapmadı
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AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin muhalefetin söylemlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Diplomasi tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diplomasi tıpkı siyaset gibi akıl ister, birikim ister, öngörü ister; basiret, feraset, stratejik sabır ister. Diplomasi birkaç hamle sonrasını değil, 10 hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Aziz milletimizin teveccühüyle, son 22 yıldır da bir nevi kurtlar sofrası olan uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Şu ana kadar binlerce toplantıya, binlerce zirveye iştirak ettik. Çok zorlu müzakerelerde ülkemizin ve milletimizin hakkını savunduk. Allah'a hamdolsun 22 yıl boyunca milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman bin düşündük ama bir söyledik" dedi.

"HAKLARINA GİRDİKLERİ İNSANLARDAN HELALLİK DİLEMİYORLAR"

"Batılı ülkelerin sırtını döndüğü ve ölüme terk ettiği mazlumlara sadece insanlık adına, kardeşlik adına, Müslümanlık adına sahip çıktık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet bunu anlayamadı, kimi aydınlar bunu idrak edemedi; kimi gazeteciler, kimi medya mensupları bunu bir türlü kavrayamadı. Yalnız bırakıldığımız, haksızca eleştirildiğimiz çok zaman oldu. CHP eski genel başkanının körüklediği nefret dalgasının asıl gayesinin ne olduğunu bugün daha net görebiliyoruz. Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü, hapishane denilen ölüm kamplarında şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Ama bunlara rağmen ne CHP'nin eski genel başkanı ne de Sayın Özel, Suriye krizi ve sığınmacılar meselesinde bir öz eleştiri yapmıyor. Haklarına girdikleri insanlardan helallik dilemiyorlar" açıklamasında bulundu.

"ESED'DEN MEDET UMDUKLARINI MİLLETE İZAH EDEMİYORLAR"

Muhalefete, "Son ana kadar neden Esed denilen zaliminin reklamını yaptıklarını, neden Esed'den medet umduklarını millete izah edemiyorlar" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. Biz ise hem kardeşlik ve komşuluk görevimizi hakkıyla yerine getirdik hem de insanlık sınavından alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıktık. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında da tüm kesimleriyle Suriye halkının yanında olacağız.

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