Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Özgürlük düşmanı zihniyetini unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz İstanbullular, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın değerli yöneticileri, değerli kadın belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyor, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zirveye katılan değerli misafirlerimize Avrupa'dan Asya'ya dünyanın farklı köşelerinden ülkemizi ve İstanbul'umuzu temsil eden yerel yönetici ve temsilcilere hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorumhttps://t.co/fgZxeSBbhQ pic.twitter.com/be1MZGbGSL — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

Dün başlayan ve yarın sona erecek zirvemizde, Kadınla Yükselen Şehirler teması altında önemli meseleler masaya yatırılacak. Bu kapsamda Türkiye'de şehircilik vizyonu ve konut politikası, şehircilikte kadın ve aile politikaları, akıllı şehirler enerji yönetimi ve dijital dönüşüm, göç, göçmen politikaları, iklim değişikliği gibi başlıklarda paneller düzenlenecek, meseleler açık yüreklilikle değerlendirilecek.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırsaldan kentlere doğru göçün artması ile birlikte tüm dünyada kadın odaklı şehircilik politikalarına duyulan ihtiyaç her geçen gün kendisin daha fazla hissettiriyor https://t.co/fgZxeSBbhQ pic.twitter.com/ttbdch37T6 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

Şurası bir gerçek ki, kırsaldan kentlere doğru göçün artmasıyla birlikte tüm dünyada kadın odaklı şehircilik politikalarına duyulan ihtiyaç her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi kadınların omuzlarındaki yük giderek ağırlaşıyor.

Kadınlar eskiden olduğu gibi hem aileyi çekip çevirmeye çalışırken hem de çalışma hayatının sıkıntılarını omuzlamak zorunda kalıyor. Aynı şekilde savaşların, sosyal huzursuzlukların yükünü herkesten fazla kadınlar çekiyor. Dolayısıyla değişimi, teknolojiyi, aşırı ve sağlıksız şehirleşmenin getirdiği sorunlarla üç boyutlu şehircilik tasarımını konuştuğumuz bir dönemde tertiplenen bu zirveyi isabetli buluyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur tıpkı medeniyetimiz gibi şehirlerimizin de anaç karakterde olması işte bu hakikatin tezahürüdür https://t.co/fgZxeSBbhQ pic.twitter.com/CXKh3L8It9 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

"KADININ OLDUĞU YERDE BARIŞ OLUR"

İdeal ve adil bir toplumsal hayat, ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkündür. Toplum hayatında olduğu gibi şehir hayatı ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Çünkü her şehir, insanların topluluk halinde yaşadığı her yerleşim birimi, aynı zamanda o insanların yuvası mesafesindedir. Kadının olduğu yerde barış, birlik, dirlik olur. kadın elinin değdiği yerde huzur ve düzen olur.

Kadının güçlü olduğu yerde gelişme, ilerleme inşa olur. Tıpkı medeniyetimiz gibi şehirlerimizin de e anaç karakterde olması bu hakikatin tezahürüdür. Kadınların kurucu aklı o kadar kıymetli ki bunu gündelik hayatta eşlerden birinin vefat ettiği ailelerde çok net görebiliriz. Eşlerden evin erkeği rahmetli olmuşsa, kadın dirayetiyle metanetiyle şefkatiyle aileyi kanatları altına alarak tüm bireylere sahip çıkar. Eşi vefat ettikten sonra o ocak sönmüyorsa başında kadın olduğu içindir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradaki hanım kardeşlerimin şahsımda, ülkemizdeki tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları gününü canı gönülden tebrik ediyorumhttps://t.co/fgZxeSBbhQ pic.twitter.com/GGaFEcAeBP — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

Devletimizi "devlet ana" yapan kadınlardır. Sizlerin şahsında siyasi hayatım boyunca beraber yol yürüdüğüm tüm hanım kardeşlerime dava ve mücadele arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine buradan 81 vilayetimizde yerel yönetimlerde çalışan tüm kadınlara , siyasete ve belediyelere kadın eli değdiren tüm hanım kardeşlerimi en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, bugün ülkemizde kadın hakları açısından önemli bir düzenlemenin 91. yıl dönümüdür. 1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlar, 1934'te yapılan değişikliklerle milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. Böylece ülkemizde kadınlar Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha evvel bu hakka sahip olmuşlardır.

Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında eşit muamelenin önünü açan bu önemli düzenlemenin 91. yıl dönümü kutlu olsun diyor, ülkemizdeki tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlar İstiklal Harbimizde de son derece mühim roller üstlenmişlerdirhttps://t.co/fgZxeSBbhQ pic.twitter.com/lohI8HXvIx — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

28 Şubat'ın baskıcı atmosferinde binlerce kadın haklarından feragat etmek zorunda kaldı. Kadınlar yıllarca inanç değerleriyle okulları, eğitimleri, meslekleri arasında travmatik tercihler yapma mecburiyetinde bırakıldı. Biliyorum ki şu an bu salonda bulunan bütün arkadaşlarımın da önemli bir kısmı bu ayrımcılığı yaşadı.

"CHP'Yİ VE ÖZGÜRLÜK DÜŞMANI ZİHNİYETİNİ NASIL UNUTABİLİRİZ?"

Şimdi ben buradan soruyorum, Meclis'e başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz, nasıl unutabiliriz? Okullarda, üniversitelerde yürütülen 'cadı avını' nasıl unutabiliriz? "411 el kaosa kalktı" manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz? Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Bugün, sesleri eskisi kadar çok çıkmasa da medyada, sosyal medyada, iş dünyasında, siyasette, bürokraside varlığını halen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmayacağız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın baskıcı atmosferinde binlerce kadın eğitim, çalışma, kamuda istihdam haklarından feragat etmek zorunda kaldı https://t.co/fgZxeSBbhQ pic.twitter.com/b9DytuZLVD — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

Değerli misafirler, çok değerli yol arkadaşlarım, her ne kadar kadınlar seçme seçilme hakkını 91 sene önce elde etmiş olsalar da maalesef bu haklarını hiçbir kısıtlama olmadan kullanmaları uzun, sancılı, zorlu, bedellerle dolu bir mücadeleyi gerekli kılmıştır.

Burada şu gerçeği büyük bir gururla ifade etmek arzusundayım: Türkiye, kadın hakları konusunda kelimenin tam manasıyla altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor.

2019 seçimleri sonrasında el değiştiren birçok belediyede hizmet ve eser yerine reklamı önceleyen kifayetsiz kişilerin yönetiminde belediyelerimiz hızla irtifa kaybetti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 seçimleri sonrasında el değiştiren birçok belediyede hizmet ve eser yerine reklamı önceleyen kifayetsiz kişilerin yönetiminde belediyelerimiz hızla irtifa kaybetti pic.twitter.com/ipQYJnalj3 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 5, 2025

Hizmet etmek isteyeni desteklerken milletin malının çar çur edilmesine de yasal sınırlar çerçevesinde müsaade etmiyoruz.

Yarının şehirlerinin daha yaşanılabilir, huzurlu, sağlıklı olması bugünden atacağımız adımlara bağlıdır.