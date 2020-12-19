Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: 2023 zafer yılı olacak

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:41

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde konuştu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık.

Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık.

Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik.

Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz.

Asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz.

Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız.

Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz.

Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar.

Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık.

Türkiye'nin kıtalar arası ticarette ana kavşaklardan biri olması, 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır.

Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı.