Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6.973 Kura Çekimi, 1.482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Adnan Menderes'in demokrasi bayrağını yükselttiği ve kalesi olarak gösterdiği Aydın'ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır.

Aydın Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir..

Devletimizin tüm kurumları tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde Aydın'ı daha da güzelleştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine geçen ay başladık, bugün de Aydın'da merkezde 2100, ilçelerde 4873 olmak üzere toplam 6973 konutun kurasını çekiyoruz.

Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz.

Ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp 'Bu evleri bitiremezler' diyecektir, kendisinin bile inanmadığı bir sürü abuk sabuk argümanı öne sürerek bu evlerin niçin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır, aynısını deprem bölgesinde yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: 3 YILDIR NEREDEYDİNİZ?

Geçenlerde nasıl olduysa CHP genel başkanının yolu Hatay'a düşmüş, baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor, Hatay'da yapılan işleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor.

Sormazlar mı, 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün özgür efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi. Neredeyse üç yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere ama CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak yeni geliyor. Hep söylüyorum, bunların ülkede ne olup bittiğinden haberi yok. Bunlar, bizim verdiğimiz sözleri kendi "bedava traktör vaatleri" gibi zannediyorlar.

Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler, emekçiler maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da meclisi panayır yerine çeviriyor.

Biz eserlerimizle, yaptıklarımızla, ülkemize kazandırdığımız hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz, eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden, hizmetlerinizden bahsedin Özgür efendi.

Bunların ne emekli umurlarında ne de maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, karalamak ve kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak.