Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmişti. ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklama yaparak söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi. Erdoğan, söz konusu paylaşımlar için "Densizlik" dedi.

"AÇIKLAMALAR KİMSEYİ YANILTMASIN"

Erdoğan, "Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var.'' dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil.

"YÜREĞİMİZİ YAKAN BİR HABER ALMADIK"

Ciddi büyüklük sayılabilecek bu depremde yüreğimizi yakan bir haber almadık. Olaylar takip ediliyor. İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AFAD: 3 KÖPRÜDE DE SORUN YOK

AFAD İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul'da köprülerde herhangi bir hasarın olmadığı belirtilen açıklamalarda "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi" denildi.