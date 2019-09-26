23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6694
  • 6,2105
  • 274.815
  • 102064
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada yapılan köprü paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmişti. ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklama yaparak söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi. Erdoğan, söz konusu paylaşımlar için "Densizlik" dedi.
 
 
"AÇIKLAMALAR KİMSEYİ YANILTMASIN"
 
Erdoğan, "Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var.'' dedi.
 
"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
 
Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil.
 
 
"YÜREĞİMİZİ YAKAN BİR HABER ALMADIK"
 
Ciddi büyüklük sayılabilecek bu depremde yüreğimizi yakan bir haber almadık. Olaylar takip ediliyor. İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
 
AFAD: 3 KÖPRÜDE DE SORUN YOK
 
AFAD İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul'da köprülerde herhangi bir hasarın olmadığı belirtilen açıklamalarda "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi" denildi.
 

Boston Dynamics´in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! "Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi"

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Hasarlı binaları terk edin

Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Hasarlı binaları terk edin

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Deprem anında neler yapmalıyız? İşte 'hayat kurtaran' uyarılar

Deprem anında neler yapmalıyız? İşte 'hayat kurtaran' uyarılar

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

Mısır’da tutuklanan öğrencinin babası konuştu: Türk diye almışlar

Mısır’da tutuklanan öğrencinin babası konuştu: Türk diye almışlar
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA