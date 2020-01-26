Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Beter, berbat, ahlaksızca...

26.01.2020 09:25 - Güncelleme: 26.01.2020 10:20

Başkan Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz

Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

İhtiyaç duyulan her türlü personel araç-gereç en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.

Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.

Hasar tespitleri sürüyor, süratle yeniden inşa çalışmaları başlayacak.

Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

Başkan Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADA KARALAMA KAMPANYASI

Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar.

Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu.

LİBYA/SURİYE

Darbeci Hafter Moskova'dan kaçtı, Berlin'de otelde saklandı. Hafter geçmişte de kendi yöneticilerine ihanet etmiştir. Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur.

İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetine devam ediyor.