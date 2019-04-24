Başkan Erdoğan'dan Diriliş Ertuğrul'a övgü: Nereye gitsem onu soruyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu" kapsamında Ankara'da konuştu.

Başkan Erdoğan, güvenlik nedeniyle bazı istisna kurumlar haricinde devlet arşivinin tek bir merkezden yönetilebildiğinin altını çizdi.

Osmanlı Türkçe'si bilmenin de elzem olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı bugünkü alfabemizi ve Türkçe'mizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir" dedi.

"NEREYE GİTSEM ONU SORUYORLAR"

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin tüm dünyada gösterdiği başarıyı örnek örnek gösteren Başkan Erdoğan, "Diriliş Ertuğrul dizisi tarihi gözler önüne serdi. Nereye gitsem onu soruyorlar bana. Önümüzdeki dönemde tarihimiz ve arşivimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.