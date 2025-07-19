Başkan Erdoğan'dan Dumansız Türkiye çağrısı: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasına, milli sporcular ile TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri olan gençleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un yıl dönümünde katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Erdoğan, katılımcıların vasıtasıyla 81 ilin yanı sıra yurt dışında ve gönül coğrafyalarında yaşayan tüm gençlere selamlarını, sevgilerini gönderdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor, bilim ve teknolojinin farklı branşlarında çok önemli başarılara imza atan, uluslararası alanda Türkiye'yi gururla temsil eden gençlere teşekkür ederek, "Bilginiz, ufkunuz, başarılarınız ve taşıdığınız değerlerle gençlerimize örnek olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan, çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifinin tüm mensuplarına şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"HER SENE YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİ TÜTÜN ÜRÜNLERİNE BAĞLI HASTALIKLAR NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMUYOR"

Buluşmanın Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan gençler başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıymetli gençler, şu hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Güçlü devletler hiç şüphesiz güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir. Bakınız dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor, pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesir altına alıyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor. Toplum sağlığının yanı sıra çevreye ekonomiye ve sosyal dokumuza da zarar veren tütün ürünleriyle mücadelede dünyada parmakla gösterilen ülkelerden ne yazık ki biriyiz."

Yasal düzenlemeler, denetimler, yaptırımlar, destek ve farkındalık çalışmalarıyla bu alanda çok önemli mesafeler kaydettiklerini vurgulayan Erdoğan, 2008 yılında yeniden düzenleyerek yürürlüğe koyulan 4207 Sayılı kanunla kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attıklarını belirtti.

"2025 YILI ÇAPRAZ DENETİMLERİNDE 3 BİN 718 İHLALİ TESPİT ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk yasaklarını devreye aldıklarını belirterek, görsellerle uyarılarla tek renk düzenlemesi ile sigara paketlerinin cezbedici olmasının önüne geçtikleri bildirdi.

Aktif denetim ekiplerinin Türkiye genelindeki tütün denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "İl sağlık müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı, 2025 yılı çapraz denetimlerinde ise 3 bin 718 ihlali tespit etti. 184 SABİM Hattı ve mobil uygulamalar eliyle vatandaşlarımız da ihlalleri Sağlık Bakanlığımıza hızlıca bildiriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle gençleri tütünden uzak tutmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Bu yıl başlattığımız 'Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir' kampanyasıyla 188 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık, her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla yönetimlerimizle üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Buluşmaya katıldıkları için tüm katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, gençleri dinlemek isteyerek katılımcılara söz verdi.