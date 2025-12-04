Başkan Erdoğan'dan ''Engelsiz Türkiye Yüzyılı'' vurgusu: Sizlerle birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bugün aramızda bulunan misafirlerimize ve teşrif eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.

Konuşmamın hemen başında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum.

Bu önemli günün, engelli kardeşlerimizle birlikte onların kıymetli aileleri ve milletimizin tamamı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan, geleceğe güvenle bakan azim ve sebatlarıyla hepimize örnek olan engellilerimize selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve yöneticilerimizi ayrı ayrı kutluyor, engellilerimizin sorunlarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda adım atmak devlet olarak bizim birinci önceliğimizdir.

Yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak bizim temel mesuliyetimizdir.

Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran sosyal çevreye ve iş hayatına katılımını sağlayan bu kardeşlerimizle yakından ilgilenen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Hem hükümet hem de AK Parti olarak engellilere dönük politika ve faaliyetler bakımından çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımız, yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin haklarını yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz. Çalışmalarımızı bu istikamette devam ettireceğiz.

Ne yapıyorsak samimiyetle yapıyoruz, aşkla yapıyoruz, doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen fark etmeden de kusurlarımız elbette olabilir. Ama şunu herkesin bilhassa da engelli kardeşlerimin bilmesini istiyorum. Kırılan kalbi onarılmamış, mahsun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkanlar sağlanmamış tek bir engelli kardeşim kalmayana kadar fedakarca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.

Yaşlılarımızın ihtiyaç sahiplerimizin şehit yakınları ve gazilerimizin 7/24 esasıyla hizmetine koşmaya, kendilerine gerekli kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. Bu güne kadar nasıl olduysa sosyal hizmet alanındaki sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla yerine getireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran, milli seciyemizin alamet-i farikası olan en temel vasfımız, insan , adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkuresine sahip olmamızdır. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek, adalete, iyiliği, güzelliği teşbil etmek için işte bu mefkureyle seferlere çıktık. Tam bin yıldır Mevlana'nın o ünlü metaforunda olduğu gibi, bir ayağımızı buraya Anadolu'ya sabitlerken diğeriyle tüm dünyayı 72 milleti dolaştık.

Bugüne kadar sosyal hizmet ve politikalarla üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapıyoruz. Verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz.

2009'da ilk imzacılarından biri olduğumuz engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk.

Erişilebilirlik alanındaki belgelendirme ve denetim mekanizmalarını geçmişte hiç olmadığı kadar iyileştirdik.

Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamı bizim için büyük bir önem ve öncelik teşkil ediyor. Bu amaçla özel eğitim okullarımızı yaygınlaştırdık.

106'sı aile bakanlığımıza bağlı, 331'i özel sektöre ait, toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz.

2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planı hazırlıklarına başlandı. Yeni eylem planımız engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun diyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE BİRLİKTE ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Sizler bu ülkenin eşit, güçlü ve onurlu vatandaşlarısınız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sizlere en yüksek standartlarda hizmet sunmak, sorunlarınızı çözüme ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Zira devlet bunun için vardır. Biz bunun için bu makamlarda bulunuyoruz. Nasıl sizin yanınızda olduysak inşallah bundan sonra da en güçlü şekilde destek vereceğiz, zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız.