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Başkan Erdoğan'dan gençlerle gelecek mesajı... ''En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan gençlerle gelecek mesajı... ''En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye''
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız

(Gençlere) En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz.

Vatandaşım "artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum" dediği an biz de görevimizi yapmışız demektir.

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