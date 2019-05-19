Başkan Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda bir araya geldiği gençlerle çekilen fotoğrafı, Twitter'dan paylaştı. Erdoğan, paylaşımda, "Gençlerle buluşmamızdan bir kare... Selfie çekip de paylaşmamak olmaz." ifadelerini kullandı.