Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır

19 Şubat 2020 Çarşamba22:32 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 22:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Gezi olaylarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımında, 'Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.' ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;