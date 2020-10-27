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  • Başkan Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum' açıklamasını yaptı.

27 Ekim 2020 Salı 00:11 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 00:12
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçlerinin operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından başarılı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

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