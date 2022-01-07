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Başkan Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi.

DHA7 Ocak 2022 Cuma 18:13 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 18:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

BARINAĞIN MASKOTLARINDAN MAYLO İLE OYNADI

Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, burada barınağın maskotlarından Maylo ile oynadı.

Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

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