23 Aralık 2020 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap ediyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yalandan uzak her eleştiriye katılmasak bile saygımız vardır.

Şahsımıza, partimize ahlak sınırını aşarak saldıranların yaptıkları içlerindeki nefreti yansıtmaktadır.

Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların, işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri, ülkemiz adına bir kayıptır.

Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur.

Bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor.

Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine, yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyorlar.

Gün geçmiyor ki bir tecavüz olayı duymayalım. Sonra arlanmadan 'bizim başkanlarımız şöyle temizdir' diyor. Neresi temiz? CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.

Ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirisiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış.

İBB'deki Türkçe Kur'an skandalı

70 yıl sonra yeniden hortlayan bir garabet. Kur'an'a inanıyorsanız ona gerek ehemmiyeti göstermek zorundasınız. Hz. Mevlana'nın izinden gidiyorsanız bu yolun geleneklerine saygı göstermek zorundasınız.

CHP’nin kafasında 1940’ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Korkarız bu İstiklal Mahkemelerini yeniden kurmaya kadar varır.

Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz.

Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz.

Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz.

17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanın da, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır.