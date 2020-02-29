Başkan Erdoğan'dan insansız denizaltı müjdesi

star.com.tr 29 Şubat 2020 Cumartesi12:23 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:26

Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluşma konuşmasında, "Hava savunma sisteminde mi sorun yaşıyoruz? En modernini inşa edeceğiz. En ileri teknolojiye sahip olanı üreteceğiz. İHA’yı vermediler. SİHA’yı yaptık. Şimdi AKINCI’yı yapıyoruz. Testler başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor, insansız denizaltı da yapacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

(İdlib'deki rejim saldırıları) Suriye’de yürüttüğümüz mücadele bir macera değildir. Suriye'de karşımızdaki manzara gayet açık ve nettir.

Türkiye'yi terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar

Bedeller ödedik, hedeflere ulaşırken gecikmeler yaşadık ancak ülkemizin eski günlere dönmesine asla müsaade etmedik. İdlib meselesi ülkemizi farklı bir şekilde köşeye sıkıştırmak için kurgulanan bir konudur.

Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz.

Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır.

Bize orada ne işiniz var diyorlar. Suriye işgal altındaki topraklarını korumak durumundadır diyorlar. Kusura bakmayın biz oraya Esed’in davetlisi olarak gitmedik, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden bizim çıkma niyetimiz yok.

Putin’e de dedim. Sizin orada ne işiniz var. Bizim rejimle başbaşa bırakın. Biz gereğini yaparız. Menfaatleriniz neler? Üs ise derdiniz kurun. Trump “burada Putin’in ne isteği var” dedi. Trump Kamışlı’da petrol var mı diye sordu, Deyrizor’daki kadar yok dedim."

Biz sadece güvenli bölge ile sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Bugün Suriye sınırımızı arındırmazsak yarın karşılaşacağımız manzara açıktır.

Asıl hedef Suriye değil Türkiye'dir.. Bugün Suriye'yi 3'e bölenlerin, yarın namlusunu Türkiye'ye çevireceğini görememek gafletten öte bir durumdur.

Suriye'de istediklerini alanlar, namlularını Türkiye'ye çevirecektir

Türkiye’nin Suriye’de ne işi var sorusu, terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olma önerisidir. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Düşman Rejime boyun mu eğelim? Diz mi çökelim?

Bu mücadelede hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız.

Şu ana kadar 2.100’ün üzerinde Rejim unsuru, ki artık öyle de demeyelim, onların askerleri öldürülürken 94 tank, 37 obüs, 28 ÇNRA, 17 zırhlı aracın bulunduğu 300’e yakın araç imha edilmiştir.

Uçak pistleri, Hava Savunma Sistemleri, uçak hangarları, kimyasal silah tesisleri ağır ateş altına alınmış ve tahrip edilmiştir. Dün akşam 7 kimyasal depo patlatılmıştır. Madem buna bizi zorladınız, sonuçlarına da katlanacaklar.

Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.

Hava Savunma Sistemleri’nde mi sorun yaşıyoruz? En modernini inşa edeceğiz. En ileri teknolojiye sahip olanı üreteceğiz. İHA’yı vermediler. SİHA’yı yaptık. Şimdi AKINCI’yı yapıyoruz. Testler başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor, insansız denizaltı da yapacağız.

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