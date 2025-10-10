Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rize'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

On beş aylık aradan sonra, sizlerle hasret gidermek üzere bugün bir kez daha baba ocağım, anayurdum, ata toprağım Rize'deyim.

Sevdanız için, vefanız için, bize cesaret veren şu muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Millete hizmet yoluna çıkarken, aşkla koşan yorulmaz demiştik. 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. Dünya değişir, zaman değişir. Bizim milletimize olan sevdamız değişmez.

Bugün toplam 38 projemizin toplu açılışını 2 projemizin de temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım yeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

Sağlık bizim en önemli meselemiz. Rize'ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık.

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE EZİLENLERİN SESİ OLDUK"

Türkiye'nin uluslararasındaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz.

Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Medeni denilen ülkelerin sessiz kaldığı tepkisiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıyoruz. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk.

Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü.

"İKİ YIL SONRA İLK KEZ GAZZE'DE YÜZLER GÜLDÜ"

Hamas'la kapsamlı görüşmeler yaptık. Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük. Yani Gazze'ye huzur, barışın bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık.

İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü.

Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah elimizi taşın altına koyacağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız.

"SOYKIRIM ORTAMINA DÖNÜLMESİNİN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR"

Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır.

Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapısı aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyor, artık kan akmasın diyoruz.

Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız.

Şunu altını çizerek söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır.

MUHALEFETE TEPKİ: HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİLER

ABD seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP genel başkanının söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Günlerce bizim ABD'de Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı yine kendisini vurdu

Ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. 7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler

CHP genel başkanının söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Günlerce bizim ABD'de Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı yine kendisini vurdu.