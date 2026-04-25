Başkan Erdoğan'dan İstanbulluya kentsel dönüşüm çağrısı: Gelin bu kampanyaları değerlendirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul bizim göz bebeğimizdir. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine, aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

AK Parti olarak 23.5 yıldır şehirlerimizi abad etmenin, milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayretindeyiz.

"AFETLERE NE KADAR HAZIR VE DİRENÇLİ OLURSA İSTANBUL O DERECE GÜÇLÜ OLUR"

İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha öncelikli bir gündemi yoktur. Afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur.

Buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Gelin bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi ifade ediyorum.

Sahada fedakarca ter döken işçi memur ve mühendislerimize, TOKİ'mize yüklenici firmalarımıza şehirlerimizin küllerinden doğmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

"BİZİM ULAŞTIĞIMIZ BU SEVİYELERE ANA MUHALEFETİN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMIYOR"

Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın, hizmet edene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklı ise ana muhalefetle bizim aramızda işte böyle derin bir zihniyet farkı var.

Biz, iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise, belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Biz, ister mahalli idarelerde ister genel seçimlerde olsun sandıktan çıkan iradeye milletin emaneti olarak bakıyoruz. Onlar ise belediyeleri adeta yağmalanacak bir ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, en temel hizmetlerde aksamalar oluyormuş, verilen sözler tutulmuyormuş... Hiçbirinin umurunda değil.

CHP'NİN MEHTERAN RAHATSIZLIĞINA TEPKİ: TARİH ŞUURUNDAN YOKSUNLAR

Milletin sadece gündeminden değil, aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar.

Koca koca adamlar, işi gücü bırakmışlar çocuk bayramında çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, mehter marşımızdan bile cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyor. Komik desen değil, mantıklı desen değil. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!

Ana muhalefetin dökülen bu hallerini gördükçe "Allah bunlara akıl fikir versin." demekten başka elimizden bir şey gelmiyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT HAMLESİ

Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyoruz. TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz.