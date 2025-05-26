Başkan Erdoğan'dan ''kamu yararı'' uyarısı: Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. 2 güzide kurumumuz arasında imzalanan eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlemesiyle bu protokol önemli bir rol üstlenecek. Protokolün kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor. Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü geçmişe sahiptir. Karşımıza iki gerçeklik çıkmakta, ilki atalarımızın kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. En ümitsiz zamanlarda bile ecdadımız yeni devletler kurmuştur. Bu gelenek milletimiz yeniden toparlanmada ne denli mahir olduğunu ortaya koymakta. İkincisi ize insani merkeze alan yaklaşımdır. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur.

Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler yetkiler bize milletin emanetidir. Asıl olan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz.

Devlette de toplumda da nizamı da yasalarla beraber vicdan sağlar. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak milletimizin tek bir ferdinin bile hakkını çiğnemesine müsaade etmeyiz. İnsan odaklı bir devlet yönetimini önceleyen bir idare açısından etik kurallar bir kanun kadar önemlidir.

Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca kan kusturdu. İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık.

Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle, kamuda verimliliği artırdık. Bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk.

Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak millet iradesi önündeki engelleri kaldırdık. Temsilde adaleti, yönetimde istikrarı hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.