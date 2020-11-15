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Başkan Erdoğan'dan Kapalı Maraş açıklaması: Artık yeni bir süreç başlamıştır

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2020 Pazar 18:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:44
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Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları;

- Artık yeni bir süreç başlamıştır.

- Buranın gerçek sahipleri bellidir.

- Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım.

- (Kapalı Maraş) Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir.

- Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım.

Ayrıntılar geliyor....

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