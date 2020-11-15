Başkan Erdoğan'dan Kapalı Maraş açıklaması: Artık yeni bir süreç başlamıştır

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları;
- Artık yeni bir süreç başlamıştır.
- Buranın gerçek sahipleri bellidir.
- Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım.
- (Kapalı Maraş) Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir.
- Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım.
Ayrıntılar geliyor....