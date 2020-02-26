26 Şubat 2020 Çarşamba12:35 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'deki kanlı rejimin lideri Beşşar Esed ile görüşme teklifine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İdlib için 'adam kendi toprağını savunuyor' diyen bir kişi bu milletin evladı olamaz. Bana ettiği teklife bak. "Git Esed'le görüş" diyor. Sen görüşüyorsun zaten. Sen daha Esed'i görmediğin zaman biz zaten görüşüyorduk. Esed'e hangi teklifi yaparsak yapalım biz onun adam olmadığını gördük." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Esed'le görüş' teklifine çok sert tepki

Türkiye’nin pek çok sıkıntısı var, ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor. Hayatı kendi ülkesine karşı mücadele etmekle geçmiş bir zatın zırvalarını muhatap almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, milletimize olan saygımız gereği, yalanların ve iftiraların ortada kalmaması için, kendimizi bazı gerçekleri ifade etmek mecburiyetinde hissediyoruz. Açık konuşmak gerekirse, karşımızda hastalıklı bir zihniyet vardır.

Önce adaletten ve yargıya saygıdan bahsedip, ardından yargıya, hakimlere, savcılara, adalet kurumlarına her türlü hakareti yapan bir zihniyet, başka nasıl ifade edilebilir, bilmiyorum.

"TERÖRİSTLERİN ARKALARINDA DURAN BİR KİŞİ, BU ÜLKENİN ANCAK HASMI OLABİLİR"



Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal’dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir.

FETÖ’den PKK’ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözle ve yaptığı her davranışla "arkadaşlar" dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

"İDLİB İÇİN 'ADAM KENDİ TOPRAĞINI SAVUNUYOR' DİYEN BİR KİŞİ BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZ"



Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış, devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir.

Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.

Hele hele, insanoğlunda bir vicdan var değil mi? "İdlib’te adam kendi toprağını savunuyor" diyerek, kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan, kahraman askerlerimizin mücadelesine hakaret eden, şehitlerimize saygısızlık yapan, gazilerimizi rencide eden bir kişi, asla bu milletin evladı olamaz.

İdlib için 'adam kendi toprağını savunuyor' diyen bir kişi bu milletin evladı olamaz. Bana ettiği teklife bak. "Git Esed'le görüş" diyor. Sen görüşüyorsun zaten. Sen daha Esed'i görmediğin zaman biz zaten görüşüyorduk. Esed'e hangi teklifi yaparsak yapalım biz onun adam olmadığını gördük. Yahu insanda vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib’deki o yavruları televizyon ekranlarında izlemiyor musun? Yavruların ayakları çırılçıplak o kamplarda görmüyor musun? O yavruların ahı sana yeter ya. O anneler, o babalar, o çamur deryaları içerisinde başlarını sokacakları bir çadır dahi bulamıyorlar. Bunları bu katil Esed'in insafına mı bırakacağız?



"BUGÜN LİBYA'DA TÜRK AŞİRETLERİ VAR AMA SORUN BİLMEZ"



Libya’da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin bu konuda söyledikleri, deryada damla hükmünde dahi değildir. Bugün Libya'da Türk aşiretleri var ama sorun bilmez. İnanın CHP’nin şurada 15-20 yıllık geçmişini bile bilmez bu adam. Uluslararası ilişkilerde dostluğun ve düşmanlığın, ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarıyla ilgili bir kavram olduğunu fark edememiş bir kişinin bu konularda söyledikleri, hezeyandan ibarettir.

Tank üretmeyi teneke kutu üretmek, uçak üretmeyi kağıttan model yapmak, savunma ve muharebe sistemleri geliştirmeyi beş taş oynamak sanan birisine, elbette ne desek boştur.

Esasen, bu zihniyet ülkemize yabancı değildir, biz bunları tanırız. Türk Milleti, Çanakkale’de 7 düvele karşı mücadele ederken de, emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı, o zaman da vardı. Galiçya’dan Libya’ya kadar en geniş manada vatan müdafaası yürüttüğümüz bir dönemde de birileri manda savunuculuğu yapıyordu. İstiklal Harbimizde, Yunan’a ve onun arkasındaki güçlere alkış tutanlar olduğunu biliyoruz.

Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra da, CHP çatısı altında varlığını sürdüren bu hastalıklı zihniyet, fırsat buldukça kafasını çıkartıp aynı sapkınlığı sergilemekten geri durmamıştır.

"BU ANLAYIŞIN BAYRAKTARLIĞINI CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT YAPIYOR"



Şimdi bu anlayışın bayraktarlığını CHP’nin başındaki zat yapıyor. Yalanlarını ve iftiralarını, mahkemelerde defalarca mahkum olmasına rağmen sürekli tekrar etmekten geri durmuyor. Bu millet dün de istiklali ve istikbali için emperyalistleri de, onların ülkemiz içindeki payandalarını da ezip geçmişti, inşallah bugün de aynısını yapacaktır.

Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz, yüreğini yaralayabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. (TRT Haber)