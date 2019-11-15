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Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. ' dedi.

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Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye'nin (KKTC) kuluşunun 36. yıl dönümü vesilesiyle resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan musajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almaya devam edeceğiz."

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