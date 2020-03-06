06 Mart 2020 Cuma 14:15 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü uçakta aralarında star.com.tr yazarı Halime Kökce'nin de bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Suriye ve Libya gibi sıcak bölgelerde yürüttüğü politakanın S400 anlaşmasını riske atıp atmayacağı sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "S400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

S400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S400’ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara “Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız.” dedik.