11 Ekim 2025 Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan ''laf'' değil ''icraat'' vurgusu: İnsansız hava araçlarında dünyada ilk üçteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de “Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması” programında önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada sözü geçen bir Türkiye'nin olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendi gemi filomuzu kurarak yer altı kaynaklarımızı keşfe başladık. İnsansız hava araçlarında dünyada ilk üç ülkeden biri olduk' dedi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var.

Yaptığımız yatırımlarla Türkiye Yüzyılına yürüyoruz.

Enflasyonu tek rakamlara indirerek milletimizin her kesimini rahat nefes almasını sağlayacağız.

İş dünyamızın hükümetimizden beklentilerini elbette çok iyi biliyoruz.

Yıllık 13,2 milyon turist ağırlayan ülkemizi sadece 2025'in ilk 6 ayında 26 milyon 390 bin ziyaretçi ağırlayarak dünyada sizlerle beraber yükseldik.

Kendi gemi filomuzu kurarak yer altı kaynaklarımızı keşfe başladık. İnsansız hava araçlarında dünyada ilk üç ülkeden biri olduk.

Bir olacağız birlikte olacağız ve hep beraber inşallah Türkiye olacağız. Türkiye'yi sadece ekonomide değil diğer başlıklarla da inşallah buluşturacağız.

An muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla bu işler yürütülmüş. Ülke yönetmek ciddi bir iştir ağır bir sorumluluktur. Biz bunu tam 23 yıldır aziz milletimizin desteği ve duasıyla hakkıyla taşıyoruz. Meselenin lafını değil icraatını yapıyoruz. Dün ne dediysek bugün arkasından duruyoruz. Şimdiye kadar ne iş dünyamıza ne de aziz milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız.

Gençlerimizin yeni nesil tehditlere daha fala maruz kaldığını görüyoruz. Dijital saldırıların dozu günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık geliyor. Bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulan zararlı içerikler çok küçük yaşlarda evlatlarımıza sirayet ediyor. Bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil hepimizin asli görevidir. Güçlü aile güçlü toplum oluşan sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere ne düşüyorsa kolektif olarak yapmak zorundayız.

