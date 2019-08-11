Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Başkan Erdoğan Özbekistan, İran, Azerbaycan Cumhurbaşkanları, Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Katar ve Kuveyt Emirleri ile telefonda görüşerek bayram tebriğinde bulundu.
Başkan Erdoğan Özbekistan, İran, Azerbaycan Cumhurbaşkanları, Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Katar ve Kuveyt Emirleri ile telefonda görüşerek bayram tebriğinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.