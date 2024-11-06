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Başkan Erdoğan'dan liderlere hatıra para hediyesi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel hatıra parayı liderlere hediye etti. Hediye hatıra parasında KKTC de yer aldı.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan liderlere hatıra para hediyesi! Dikkat çeken detay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

Hatıra paralar, zirveye katılan liderler ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a takdim edildi.

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