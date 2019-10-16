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Başkan Erdoğan'dan Macron'un 'Akıncı' sorusuna efsane cevap

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Macron'un Akıncı'nın sözleri hakkındaki sorusuna, 'KKTC'yi ne zamandır tanıyorsunuz?' diye cevap verdiğini açıkladı.

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Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon konuşması hakkında açıklamalarda bulundu. 
 
Uçakta gazetecilerin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tepki çeken açıklamalarının hatırlatması üzerine Erdoğan, "Macron da 'KKTC Cumhurbaşkanı'nın harekat ile açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye sordu. Ben de sordum 'Ne zamandan beri KKTC'yi tanıyorsunuz?" dediğini belirtti.
 
Erdoğan, "Mültecilere kapıları açarız dediniz. Kafanızda bir takvim ve kırmızı çizgi var mı. Şu olursa mülteciler için kapıları açarız kırmızı çizgimiz var mı?" sorusuna da "Şu anda konu masa üstünde. Hatta AB üyesi ülkelerin bazıları keşke kapıları açsanız dediler." cevabını verdi.
 
AKINCI NE DEMİŞTİ?
 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.
 
Akıncı, harekat ile ilgili, "1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" ifadelerini kullanmıştı.
 
 

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