Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram mesajı: EFES-2026'da gücümüzü tüm dünyaya gösterdik

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Arda Hudut Bölük Merkezi'ne gelen Bakan Güler, hudut tekmili ile karşılandı.

Güler, daha sonra beraberinde getirdiği şanlı bayrağı "Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum." diyerek Arda Bölük Komutanı'na teslim etti.

Bölük Komutanı da Güler'den bayrağı "Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim alıyorum komutanım." sözleriyle teslim aldı.

- BAKAN GÜLER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA BAYRAMLAŞTI

Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar, Mehmetçikle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti.

Güler, daha sonra telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a serhat şehri Edirne'de bulunduklarını, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldıklarını belirtti.

Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerin hudutları kararlı ve etkin bir şekilde koruduğunu vurgulayan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Güler, emirlerini almak üzere sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı. Hudut kartallarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canıgönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabb'imden niyaz ediyorum."

- "BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA GÜVEN VE İSTİKRAR ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ"

"Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar, sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin, hangi sorunlarla boğuştuğunun bilhassa son aylarda gayet net görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz EFES-2026 Tatbikatı'nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda Hudut Bölüğümüz de 'Hudut namustur.' şiarıyla, kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bihakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için hepinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor, Rabb'im sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun."

