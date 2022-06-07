Başkan Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Edebiyat camiasına başsağlığı dileyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ol dedin olduk senden Gel dedin geldik sana Başımız yerde..." Ahir zaman dervişi, kıymetli şair ve yazar Mevlana İdris'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında "Edebiyatımızın güzel kalemi, çocukların abisi ve arkadaşı, nahif kalbiyle pek çok insanın hayatına dokunan Mevlana İdris'in vefatını büyük bir teesürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Gökkubbemizde hoş bir sada bırakan, gittiği yere yakışan güzel insan... Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Zengin'in vefatını çok büyük bir kayıp olarak nitelendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gerçek bir insan Mevlana İdris rahmete kavuştu. Çok büyük, çok acı bir kayıp. Şiiri, çocuk sevgisi, her kalbe değen dostluğu ile müstesna biriydi. Allah rahmet eylesin" dedi.

Zengin'in çocukların dostu olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çocuk kalbinin naifliğiyle geçen bir ömür. Kitaplarıyla bir çok çocuğun hayal dünyasının gelişmesinde katkısı olan, çocukların dostu, kitaplarıyla büyüyenlerin ağabeyi Mevlana İdris Zengin Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

- MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.