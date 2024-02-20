Başkan Erdoğan'dan, milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde: "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.... pic.twitter.com/uqq9NU4bSb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2024