Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun...
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun... pic.twitter.com/pKsUB0kq74— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2024