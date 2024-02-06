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Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda 'Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2024 Salı 21:11 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun...

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